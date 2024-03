Igal kohal oma nimi, igal nimel oma koht. Kust aga need nimed on tulnud ja mida tähendavad? Kohanimi ei pruugi ju tähendada, et kunagi elasid Moori külas ainult moorid, et Jälevere oli väga kole või Ängi eriti masendav paik juba aegade hämarusest peale. Või siiski tähendab?