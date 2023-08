Madis Hubelil on Tänassilma jõe ääres, Tänassilma rahvamajast kiviviske kaugusel väike terrassiga, kuuriga kokkuehitatud elumaja. Tema sõnul on see omamoodi staap, et valmistada ette uue, korraliku maja ehitust. "Ta on selline kiiresti kokkuklopsitud, et saaks siin enne kohapeal olla, kui midagi päriselt ehitama hakata," selgitas ta. Osa sellest elumajast ja kuur jäävad aga ehituskeeluvööndisse ning keskkonnaameti nõudel tuleb need sealt likvideerida.