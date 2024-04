Nagu ütles transpordiameti teehoiuteenistuse lääne osakonna juhataja Hannes Vaidla, on Tusti sild nii amortiseerunud, et see lammutatakse ning ehitatakse uus. «Tööde ajal on sild liiklusele suletud ning tuleb arvestada ümbersõitudega. Ehitaja alustab eeldatavasti juunikuus ja peab silla valmis saama kolme kuuga,» lausus ta.