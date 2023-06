Nagu ütles gümnaasiumi direktor Juhan-Mart Salumäe, pole see kuigi tavapärane, et õpilane valikaine juhendamise enda peale võtab. See pole siiski ka ainukordne: varem on õpilased vedanud näiteks filmiklubi. "Kahtlemata on see sümpaatne," nentis Salumäe.