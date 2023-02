Taevas sätendas huvitav kolmnurk

Veenus on veelgi heledam kui Jupiter, paistes samuti õhtuti ehataevas. Veebruari teises pooles on need kaks lähestikku, kusjuures mida kuu lõpu poole, seda lähemale Veenus Jupiterile liigub. Kui veebruar hakkab läbi saama, lahutab neid vaid täiskuu läbimõõt.