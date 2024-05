Päästeamet käis jälle Viljandi linnavalitsuses

Kohtumine oli neljapäeval ning arutuse all olid raekoja tuleohutuse ja evakuatsiooniga seotud küsimused. Ühiselt jõuti kokkuleppele, et linnavalitsus tellib ohutusnõuete täitmiseks tuleohutuseksperdi hinnangu, milles on analüüsitud eri lahendusi raekojas kui ajalooliselt ja muinsuskaitseliselt tundlikus hoones ohutuse tagamiseks.