Eesti jalgpalli esiliiga B-s on kümme vooru seljataga: kõik meeskonnad on omavahel läbi mänginud ning mängud kolitakse õue. Viljandi Tulevik on praegu liigatabelis viimane ja meeskonna mängiv abitreener Kaimar Saag tunnistas, et ega see hea tunne ole. Nüüd ei aita muu, kui noortel tuleb kiiresti meeste liigaga harjuda.