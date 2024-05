VIDEO ja GALERII Tankide paraad. Eesti põllul tegid lõbusõitu Briti ja Poola sõjamasinad

Challenger 2 on Ühendkuningriigi armee peamine lahingutank. Selle ehitas sealne ettevõte Vickers Defence System, mis kuulub BAE Systems Land and Armamentsile. Challenger 2 on põhjalikult ümber kujundatud võrreldes Challenger 1-ga, millel see põhineb. Challenger 2 MBT põhirelv on 120-millimeetrine kahur, mida nimetatakse L30A ning millel on termohülss ja suitsueemaldaja. Kahurist vasakule on paigaldatud 7,62-millimeetrine kuulipilduja. Veel üks sama kaliibriga kuulipilduja on laadimisluugil. Tankil on neljaliikmeline meeskond, kusjuures juht asub täies eesmises keskosas ja kolm meeskonnaliiget tornis, kus komandör istub paremal, laskur ees komandöri all ning laadur vasakul.