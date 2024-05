Raassillas oli ajalooline võistlus

Esiteks sellepärast, et üle mitme aastakümne sõideti veoautokrossi taas Viljandimaal. Viimati tehti seda meie kandis sajandi algusaastatel Tääksis. Nüüd jõuti veoautokrossi sünnimaakonda tagasi: just Holstre-Nõmme rajal leidis aastal 1967 aset Eesti esimeste veoautokrossi meistrivõistluste esimene etapp.

Ajalooline oli Raassilla võistlus ka seetõttu, et kuskil maailmas pole veoautokrossi seni sõidetud täielikult kõvakattega rajal. Algul sõideti meil seda teedeta maastikul, aga juba hulk aastaid on veoautokrossis liigutud rallikrossi poole ja võisteldakse järjest rohkem kattega teedel. Nüüd siis täies ulatuse asfalt- ja betoonkattega rajal. Krossimeestele oli see lisakatsumus, sest suuri võistlusmasinaid rajal hoida oli keeruline.