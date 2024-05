Solarstone’i tegevjuht Romet Roosalu teatas pressiteate vahendusel, et Stavangeri omavalitsus langetas hooldekodusid renoveerides valiku Viljandi tootja kasuks seetõttu, et nende päikesepaneel pakub korraga lahendust kahele probleemile. “Hooldekodude katused olid amortiseerunud ning vajasid vahetust, kuid ühtlasi on omavalitsus võtnud eesmärgiks kliimamõju vähendamise ja taastuvenergiale ülemineku.”