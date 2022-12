Anzori Barkalaja: jälle see viltu vedav poliitkultuur

ON MÄRGATA, et riigikogu valimiste lähenemine on ka kohalike poliitikute tähelepanu suunanud Toompeal toimuvale. Ega avanev pilt ilus ole. Vana-Rooma valitsemistarkus, et rahvale tuleb jagada leiba ja tsirkust, on muutunud kõrgelt lahja taevamanna puistamiseks, sekka paremaid palasid valitutele. Tsirkuse omaaegsest mõttest on täiesti valesti aru saadud ning gladiaatorite võitluse asemel pakutakse palagani.