Muusikapäev tõi Viljandisse maailmatasemel solistid

Orkester ME104 on viljandlastele vana tuttav ja eriti hea meel on selle üle, et temaga koos on esinenud Eesti väljapaistev solist Irina Zahharenkova ning läti pianist Andrejs Osokins. Alati on olnud orkestri ees erinev dirigent. Seekord siis Andris Veismanis, kes on Viljandis esinenud 2002. aastal vanamuusika festivalil koos festivali orkestriga. Huvi vanamuusika vastu on viinud ta kokku selliste kuulsate koosseisude ja pillimeestega nagu Sigiswald Kuijken ja La Petite Bande (Brüssel) ning William Christie Les Arts Florissants (Pariis). Praegu on ta koosseisuline Läti rahvusooperi dirigent, juhatab kutselist koor Ave Sol ning õpetab dirigeerimist Läti muusikaakadeemias.