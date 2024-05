Koolipäeva alguse nihutamine on bussiliikluse korraldaja õudusunenägu

Viljandimaa ühistranspordikeskuse juht Kaupo Kase ütles, et koolipäeva algusaja muutmine on bussiliikluse korraldamisel suur probleem. "Neid koole on omajagu, aga siin ma kutsuksin küll veel natuke järele mõtlema. Riigi doteeritav avalik liinivedu ei suuda kõikidele muudatustele lihtsalt järele tulla," rääkis ta. "Liine juurde teha pole meil majanduslikult võimalik. Seda saaks muidugi teha kohalike omavalitsuste rahaga, aga me ju teame, et paljude omavalitsuste eelarve on samuti piiratud."