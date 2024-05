Torustiku omaniku, vallale kuuluva aktsiaseltsi Iivakivi juht Tarmo Tamm ütles, et see on kiirelt avastatud ja väikese lekkega avarii, mis saab ehk kolmapäeva pärastlõunaks kõrvaldatud. Kella 10 ajal hakati tänavat lahti kaevama, et rikkekoht üles leida.