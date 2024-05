Raamatukogus esitletakse aforismikogumikku

"Mul tulid Facebookis vahel sellised mõtted pähe, mida ehk endise õpetajana avaldada ei olnud kõige õigem," lausus Raudla muiates. "Nii kasutasingi kõrvaltvaatajat, kes oli John Fool. Panin tähele, et inimestele sellised asjad meeldisid. Ühed olid mu enda välja mõeldud, teised olid kusagilt leitud. Mõnda tuli vastavalt Eesti oludele kohendada. Nii tekkiski mõte, et võiks nendest mingi vahekokkuvõtte teha."

Raamat sai 136 lehekülje paksune ning paljudel mõtteteradel on Raudla kinnitusel reaalne tagapõhi. "Üks nendest on "Ärge kartke tulevikku, see pole tänapäev"," tõi Raudla näite. "Arvestades seda, milline aeg on praegu, on inimesed tõepoolest sellises ebakindlas olekus."