Debüüt viib kiviaega

"Kiviaeg" on järg lühialbumile "Akadeemiline puhkus", mis ilmus 2022. aastal ning pälvis ADM-i bändikonkursil võidu. Plaadi kümme lugu on kõik bändi enda liikmete kirjutatud ning salvestatud kultuuriakadeemia ruumides. Lugude miksid ja masterid on teinud kaastudeng Mattias Pärt, kelle kaasabil valmis ka "Akadeemiline puhkus" ning kes on koostööd teinud niisuguste artistidega nagu boipepperoni, Maria Kallastu, Simone Minn ja Elisabeth Tiffany.