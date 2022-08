Mõisaküla tõi oma rahva kodukandipäevadele kokku 35. korda

Loomulikult pole see igalaupäevane luksus, vaid kodukandipäevadel juurdunud komme. Muusikud jõudsid oma tiiru ära teha ning inimesed ärgata, misjärel kella kümne paiku käis üle väikelinna vihmavaling.

Linnapea Ervin Tamberg kinnitas, et vihm kodukandipäevalisi ei sega ning kõik on läinud väga hästi. «Neljapäevane kirikukontsert oli ilus ja võimas, kauni momendina jäi meelde reedel avatud Arnold Luhaääre mälestusmärk,» lausus ta. «Mina ise tegelen dresiinisõiduga. Kõik on super.»

Laupäeva hommikul startis Mõisaküla linnatuurile puhkpilliorkester. Foto: Laine Pedaja

Noortekeskuse juhataja Kaja Õigus korraldas laupäeval õnneloosi ja juba enne kella 11 oli suurem osa loose huvilise leidnud. Neljapäeval oli ta ametis noortele mõeldud pamperpalliga ja pühapäeval tuleb kettagolfivõistlus.

«Kui midagi enam teha pole, siis lähen puhkama,» tähendas ta. «Aga enne vaatan ikka ise ka ringi. Laadal juba käisin tiiru ära, ostsin istikuid.»

Mõisaküla kodukandipäevade kava on kirju ja pakub nelja päeva jooksul tegevust ilmselt igale maitsele. Korraldaja Laine Pedaja ütles, et esimene päev algas tavapäraselt kirikukontserdiga ning see köitis publikut väga. Esines kammerkoor Kungla dirigent Kadi Kase juhatusel ja BigBand, mida dirigeeris Iivo Hakkaja.

Laadal müüjaid jagus ning valik oli suur. Foto: Laine Pedaja