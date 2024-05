Juhtkiri Millal heliseb koolikell?

Hilisem koolipäeva algus ei pruugi sugugi halb olla ning riik ei võta seda mõtet tühja koha pealt. Nii meil kui välismaal on ju aastaid räägitud, et hilisem koolipäeva algus toob uuringute kohaselt paremaid õpitulemusi, sest väga paljud lapsed ja teismelised on raske hommikuse unega. Samuti paraneb noorte motivatsioon koolis käia. Selle kohta võivad nüüd õpetajad sõna võtta, et kui palju kasu on kella 8 ja 9 vahel antavatest tundidest ning kui palju kaasamõtlemist nad neis näevad või on näinud.