Valitsuse plaaniga läheb Kesklinna kooli eeskujul kaasa ka gümnaasium

Kesklinna koolis, kus õppepäeva algus nihutati eelkõige õpilaste unevajadust silmas pidades kella 9-le käesoleva õppeaasta algusest, näitas märtsis tehtud tagasisideküsitlus direktor Kija Kitse sõnul, et rahulolu ületab rahulolematuse nii laste kui vanemate seas. "Natukene on muret sellega, et on neid lapsi, kes endiselt tulevad kooli varem. Küsimus on, kuidas seda korraldada või kas meie ühistrasport on valmis natukene suuremaid muudatusi tegema, kui see muudatus peaks hakkama rohkemaid koole puudutama."