Jakobsoni kool saab annetajate abiga madalseiklusraja

Et Viljandi Jakobsoni kooli mänguväljaku idee on kahel linna kaasava eelarve võistlusel napilt võiduta jäänud, algatas kool aprilli alguses mänguväljaku jaoks rahakogumise. Summa kogunemisega on ka plaanid selginenud: kooli taha valmib madalseiklusrada.