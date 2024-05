Keeruline öelda, milline on klassikaline metsavennalugu. Ugala hooaja viimane uuslavastus «Metsavend» seda igal juhul pole. Küll aga on «Metsavend» aega ja ruumi painutav kompleksivaba ja humoorikas ajalookäsitlus, mis ühtlasi küsib, kui vabad me ikkagi oma valikutes oleme ning mida need toovad kaasa meile ja meie lähedastele.