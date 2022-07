Tartu maakohus tegi otsuse Ojametsa hagi tagasi lükata 10. juunil. Kohtumääruses seisab, et Ojametsa hagi on perspektiivitu ja seetõttu ei võeta seda ka menetlusse. Ojamets nõudis vallalt ligi 8000 euro suurust hüvitist, sest tema sõnul on vald omal ajal mitmed olulised asjad tegemata jätnud, mistõttu sai maaomanik Elle Toom õiguse Mati tee sulgeda. Mati tee oli seejuures Ojametsale otsetee Karksi-Nuia ning praegu peab ta nädalas sõitma 33 lisakilomeetrit.