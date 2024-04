Kärbete vajalikkuses kõigil tasanditel pole vaja mind veenda. Küll aga tunnen viimasel ajal üha enam, et selgusest jääb puudu. See sihitu kärpe- ja vaesusejuttude taustal kulgemine hakkab nahka hellaks hööveldama. Tahaks kaarti näha. Kus me oleme, kuhu me teel oleme, kuidas me sinna jõuame, mitmendalt ristmikult paremale keerame?