"Jüripäeval, 23. aprillil ma sellist lund ei mäleta, üht-teist ma oma elus olen juba näinud, aga see, mis nüüd toimub, on ikka jups mis jups. Nii hullu, et kaks päeva järjest lund oleks, ma ei mäleta. Tavaliselt on lumi mõne tunniga ära sulanud," sõnas peagi 73. sünnipäeva tähistav loodusemees.

Ta rääkis, et taluõuel on palju linde ja ta on neile päevalilleseemneid ja nisuteri visanud, et karmi ilma leevendada. "Kuldnokkadel on juba ju munegi pessa munetud," sõnas ta.