Reklaamtulpade korrastamine toob kümnetele Viljandi ettevõtetele uue maksu

42 Viljandi ettevõtet, kes on aastakümnete jooksul hoidnud linna maal mõnd reklaamsilti või suunaviita, said aprillis raekojast kirja palvega see kas ära viia või küsida linnalt luba seda seal edasi hoida. Loa eest tuleb aga hakata tasuma sadu eurosid aastas.

"Paar inimest on olnud, kes on kurjalt meie poole pöördunud," tunnistas Viljandi abilinnapea Kalvi Märtin. Ta lisas, et ühtki ettevõtjat pole tekkinud olukorras põhjust etteheitvalt vaadata ning tuhka tuleb endale pähe raputada eeskätt linnavalitsusel. Paljud reklaamkandjad on olnud linna maal 20-30 aastat ning nende püstitamiseks saadi omal ajal raekojast suuline luba. Neid ametnikke ja poliitikuid, kes võimalikke lube andsid, linnavalitsuses enam pole ja märki pole nende öeldust maha jäänud. "Eks linnavalitsuses ole olnud pidevalt tähtsamaid ja kiiremaid asju, millega tegelda," arvas Märtin, miks reklaamid on nii kaua saanud loata linna maal seista.