Linnavalitsus on seal paaril nõlval eelistanud loomi muruniidukele kuus aastat ja neljandat aastat järjest saabusid loomad Viljandi vallast Arujaagu talust. Lambakasvataja Anu Kiik ütles, et kõik on uted, kuus ema kuue lapsega.

Kõige vanem ema on üheksa-aastane Porgand, kellele panid nime lambakasvataja lapsed, sest loomal on oranžikas nägu. Pisimad neljajalgsed on siin ilmas elanud kaks kuud ja suve järel on suurem osa nende elust möödunud lossimägedes, sest lambad on plaanis sinna jätta vähemalt augusti lõpuni. Kui kellegagi suve jooksul midagi ei juhtu, siis kedagi vahepeal ära ei viida ja uusi juurde ei tooda.