Haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie sõnul on arutelu ajendatud sellest, et Viljandi järve kasutamine on viimatistest kokkulepetest alates intensiivistunud ja tema sõnul see suundumus jätkub.

"Järve populaarsus on kasvanud ja huvigrupid suurenenud ning mõistlik on nüüd, hooaja lõpus, vaadata tulevasse aastasse, et jõuaks aegsasti järve kasutamise hea tava värskendamiseni, mis ka spordivaldkonna ümarlaual ühe teemana üles tõusis," ütles ta.

Abilinnapea Jane Koitlepp rääkis, et kohtumise eesmärk on leppida kokku, kuidas kasutada järve nii, et kõigil oleks võimalikult hea, ning lisas, et üheskoos jõutakse võimalike lahenduste või ettepanekuteni.