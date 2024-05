Mõisakülas näitasid neljajalgsed sõjaväepolitseinikud, kuidas pätte püütakse

Võimalik oli tutvuda mitmesuguse sõjaväepolitsei relvastusega nagu püstolid, automaadid, püstolkuulipilduja, 40-millimeetrine granaadiheitja ja snaiperrelv. Lisaks võis vaadata ja katsuda sõjaväepolitsei erivarustust, maastureid ning alarmsõidukeid. Oma oskusi näitasid teenistuskoerad Habanero, Mars ja Shot. Pealtvaatajatele näidati nii "päti püüdmist" kui ka kuulekusharjutusi ning K-9 üksuse liikmed kõnelesid kohaletulnutele, et juba kaheksakuune hästi välja õpetatud kutsikas on piisavalt tugev, et täiskasvanud mees kahjutuks teha.