FARIŠTAMO ELLER Kliimakindla majanduse seadus seisab majanduse, mitte kliima eest

Väljatöötamiskavatsus kinnitati kliimaseaduse väljatöötamiseks – arvamusrännakud, ideekorjed, arutelud ja muu säärane toimusid ikka kliimaseadusele toetudes. Üle aasta kestnud avalikkuse kaasamine sai läbi ja seejärel tulemust esimest korda avalikkusele esitledes anti teada ka seaduse justkui tühisest nimemuudatusest. Aga need on ju sisuliselt kaks täiesti erinevat kontseptsiooni!

Kliimaseaduse eesmärk on suunata majandust nõnda, et see ei panustaks kliimamuutusesse. Rõhutan: ei panustaks. Kliimakindla majanduse seaduse eesmärk on muuta majandus ja majanduskasv selliseks, et see kliimamuutustele vastu peaks. Rõhutan: vastu peaks.