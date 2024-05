Jaak Madison: tuleks korralik mäsu, mis võib kogu selle kompoti kummuli keerata

EKRE ankrumehe Jaak Madisoni meelest on Euroopa Liidu aluslepingute avamine mitmes mõttes ohtlik tee. Euroopa Parlamendis kuulub ta paremal äärel asuvasse fraktsiooni Identiteet ja Demokraatia.

EKRE aseesimees, Euroopa Parlamendi liige Jaak Madison on erakonna ankrumehe positsioonist hoolimata küsitluste järgi ka seekordsetel Euroopa Parlamendi valimistel üks populaarsemaid kandidaate. Sakala valimisintervjuude sarja esimeses usutluses räägib ta, miks on tema hinnangul ohtlik Euroopa kaitsekoostööd oluliselt tihendada ja miks on rohepööre Eestile kahjulik ning meenutab vandenõuteooriat, mis pole EKRE-lastel seniajani meelest läinud.