Marko Tiitus seatakse piiskopiametisse nelipühal Viljandis

Tiitus on varem Sakalale rääkinud, et peapiiskopi otsus tema kandidatuur kirikukogul üles seada ei tulnud üllatusena ning sellele eelnesid omavahelised vestlused ja asja üle järelemõtlemine. Nõustuma ajendas teda oma sõnutsi mõistmine, et peapiiskop teab kõige paremini, keda tal kuhu on vaja kirikut teenima ja ennast abistama, ning kui selline ettepanek juba tehakse, siis järelikult on selleks vajadus. Tiitus jääb edasi Jaani koguduse õpetajaks, aga ta loobus Viljandi praosti ametist.