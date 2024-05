GALERII Hoogu koguv Kevadtorm toob uuel nädalal Mulgimaale lahingud

Viljandimaal on juba nädal aega mitmel pool olnud näha sõjaväesõidukeid. Kaitseväe õppus Kevadtorm on jõudnud etappi, kus jaod ja rühmad on laskeharjutused ja manöövrid edukalt lõpetanud ning valmistuvad uuel nädalal algavateks õppelahinguteks.