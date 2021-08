Pēteris Ūdris: Uue tänava vahtrad saavad ohvripuudeks

TAMME POJAD ja pärna tütred … Minu isamaal mõistetakse nende väljendite all noori inimesi. Tamm sümboliseerib mehe jõudu, pärn naise ilu. Mida vanemaks puud saavad, seda enam neid kaitstakse. Kui nad on mitusada aastat vanad ja nende ümbermõõt on mitu meetrit, kutsutakse neid põlistammedeks ja põlispärnadeks ning lülitatakse nende vaatamine õpilasekskursioonide marsruutidesse.