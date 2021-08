Pähkel selgitas, et nii kaater kui möödunud kevadel paigaldatud kaamera on järvel probleeme silmanähtavalt vähendanud, sest kaebuste arv on tublisti vähenenud. «Teateid oli üle-eelmisel suvel palju, aga pärast seda, kui paat peale sai toodud, on rahulik,» sõnas ta. Selle suve jooksul on häirekeskus saanud ühe väljakutse järvele, millele politsei on pidanud reageerima. Kaatrit sel korral siiski vaja ei läinudki.