Viljandi Tuleviku spordidirektori Sander Posti sõnul on Demidovil head füüsilised omadused, korralik tehnikapagas ning töökus. "On hea meel, et saime oma meeskonda juurde mehe, kes tahab siin olla, on kõrgelt motiveeritud ja mis kõige tähtsam, tahab tööd rabada," kõneles Post. "Usun, et Ženja kasutab talle antud võimaluse Viljandis suurepäraselt ära ning toob siin oma parimad küljed esile. Soovin talle selleks edu."