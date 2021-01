Viljandi muuseumi kõrval oleva alajaama uksele ilmunud teos on stencil-stiilis ning kujutab Viljandis sündinud ja elanud lauljat Vello Orumetsa koos kirjaga "Sambarütmis". See viitab, et teos tehtud vastukajaks Jaak Joala samba saagale, mis on Viljandis juba tükk aega kõneainet andnud.

Pole teada, kes on teose autor. Viljandi linnakunstnik Kristi Kangilaski sõnas teost vaadates, et grafiti on päris hea. "See on lahe ja "Sambarütmis" on väga hea leid sõnamängu mõttes," ütles ta.