Pargi rajamiseks on kaks viisi. Esimene: kunstnik joonistab kena kavandi, sümmeetrilise ja esteetilise, ning seejärel laotakse millimeetri täpsusega rajad paika. Teine variant on see, et enne kavandamist vaadatakse, kustkaudu on inimesed käinud, ning ehitatakse park nende radade ümber.