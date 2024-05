48-aastasel Toomas Susil on kaks venda, tema on kolmikust kõige vanem ja kõige kõvemate pagunitega. Belgias Brüsselis elav ja Luksemburgis NATO heaks töötav noorim vend Margus Susi on allohvitser, Kaitseliidu Sakala maleva kunagine ülem Marek Susi on major ja Toomas Susist sai mullu brigaadikindral. Ka nende isa oli sõjaväelane, teenis Kalevi jalaväepataljonis, tagalapataljonis ja Rahuoperatsioonide Keskuses.