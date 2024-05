Viljandi ortodontiakliiniku omanik Ene Paal rääkis, et Viljandi on populaarne koht patsientidele, kes tulevad siia üle Eesti, ning väga hea paik ortodontide üle-eestilise kokkusaamise korraldamiseks.

Ühismeedia võidukäik ning soov end veebis üha enam eksponeerida on pannud paljusid inimesi oma hambumust parandama ning kasvanud on nõudlus ortodontide järele. Järjekord hambumusspetsialisti juurde on Eestis keskmiselt üks aasta.