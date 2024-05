Veebruaris avati Viljandis Raua tänaval päästjate uus hoone ning vana tuletõrjemaja Riia maantee ­ääres jäi tühjaks. Nüüd on riik selle 395 000 euroga müüki pannud. Päästjad hülgasid ligi pool sajandit nende koduks olnud hoone peamiselt seetõttu, et see ei sobinud enam tänapäevaste vajadustega. Ümber ehitada maja ei saanud, sest see on ehitusmälestis.