Eesti ei ole selle murega sugugi üksi: sündimus väheneb ning rahvastik vananeb peaaegu kõigis riikides, mille kohta võib kasutada sõna «heaoluühiskond». Ühest küljest on tõsi see, et vilets majanduslik seis on oluline põhjus, miks paljud pered kas otsustavad lapsi mitte saada või piirduvad ainult ühe lapsega. Kui heita pilk keskmisele palgale ning võrrelda seda järjest tõusva kinnisvara hinnaga, ei ole vaja olla selgeltnägija, et saada aru: pakkuda juba kolmele või neljale lapsele mugavaid, tänapäevaseid elutingimusi käib paljudele inimestele üle jõu. Lisaks vajavad lapsed rõivaid, huviharidust, toitu …