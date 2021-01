Martin Helmel oli õigus, kui ta esmaspäeval oma Facebooki seinal teatas, et pühapäevane südamlik isa-poja raadiosaade «Räägime asjast» oli tuumakas ning seal oli väga palju häid noppeid. Tõepoolest on tegu noppeid täis kuulamisega. Paraku on ajakirjanikud sunnitud seda tund aega kestvat vestlust iga nädal kuulama, sest üks vestlejatest on meie rahandusminister ja koalitsioonipartei juht. Varem oli see veel vajalikum, sest teine vestleja oli siseminister.