Juhtkiri ⟩ Õiguskantsler maalib riigist nukra pildi

Kõrvaltvaatajal on lihtne põrutada rusikaga vastu lauda ning nõuda korra majja löömist, lahtilaskmist, nullist ülesehitamist, täielikku asjade ülevaatamist ... Asjas sees olles on kõike seda märksa keerulisem teha ning põhjusi on palju. Esiteks kindlasti see, et on väga vähe teenuseid, ametikohti ja muud, mis on lihtsalt niisama loodud ning millest mitte mingisugust kasu ei ole. Enamik osakondi ja töökohti on loodud ning tegevusi ja projekte ellu viidud ikka parimate kavatsustega. Ja see ei kehti ainult ministeeriumide või ametiasutuste kohta. Mõelge vaid, kui palju annaks raha kokku hoida, kui me kaotaks koolidest logopeedid, psühholoogid, huvijuhid. Kui me kaotaks valikained ning pakuks võõrkeeltest peale inglise keele ehk ühte B-keelt, mille koolipidaja või hoolekogu otsustab. Sääst oleks märkimisväärne nii rahaliselt kui tööjõu mõttes. Aga mille arvelt see sääst tuleks? Laste heaolu, võimaluste ja silmaringi, mida me oluliseks peame.