Toidukas.ee on Cleveronist alguse saanud uus ettevõtmine, mis praegu töötab vaid Viljandimaal. Nagu ka suur emafirma, püüab Toidukas oma tegevust kodukohas võimalikult palju testida ja parandada enne kui minna uusi turge vallutama. Eesmärk on olla kiire e-pood, kust tellija saaks kauba kätte tunni ajaga. See tähendab, et Toidukal on oma ladu, komplekteerijad ja kullerid, et kaup kiirelt kohale vedada.