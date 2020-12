Viljandi–Suure-Jaani tee 9. kilomeetril on liiklus takistatud kraavi sõitnud veoauto tõttu. Hetkel liiklust ümber reguleeritud ei ole.

Seetõttu on liiklus häiritud. Juht viga ei saanud.

"Mõlemad sõidusuunad on kinni, veokijuht on korraldamas seda, et auto saaks tagasi teele," lausus Virk.