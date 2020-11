Viljandi haigla on homsest valmis koroonapatsiente vastu võtma

Viljandi haigla ravijuhi Mart Kulli sõnutsi on Viljandi haiglas neli intensiivravivoodit, kuhu on võimalik panna juhitavat hingamist vajavaid patsiente. Paljud patsiendid vajavad küll haiglaravi, aga saavad hakkama juhitaval hingamisel olemiseta, seega on Viljandi haigla kokku valmis hoolitsema kuni saja koroonapatsiendi eest.