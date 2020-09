Sõudjad selgitasid tuult trotsides Viljandi järvel Eesti paremikku

Nagu ta ütles, polnud ta varem nii keerulistes oludes võistelnudki. «Sellise ilmaga on aga pigem viljandlastel eelis: Viljandi järvel pole peegelsiledat vett just tihti. Näiteks tartlased olid selles mõttes kehvemas seisus. Tartu klubi naistel läks paarisneljase paadi sõidus koguni aer puruks. Veel on ikkagi nii suur jõud.»