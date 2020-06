Võidutuli jõudis Viljandisse

«Eestlased ei saanud oma riiki kingituseks. See ei sündinud kabinetivaikuses ega ainult diplomaatide töö tulemusena. Eesti riik sündis lahinguväljal, vabadussõjas võideldes, kus meie sõjameeste taga oli valdava enamuse rahva tahe,» rääkis Seeder Laidoneri monumendi ees ja lisas, et seda võitu tuleb osata hoida, sest nagu spordiski, on tiitlit võita kergem kui seda hoida. «Eestlastel on üks võidupüha ja mitu iseseisvuspäeva, sest oleme mitu korda taasiseseisvunud. See on mõtlemise koht nii täna kui tulevikus. Aga võidupüha ja jaanipäev on rõõmupühad.»