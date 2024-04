«Selge on see, et nõudlus ei ole taastunud ja seda kogu Skandinaavia poolel,» lausus Mulgi valla osaühingu Puidukoda tegevjuht Eveli Opmann ning nentis, et kuna enamik Eesti puidutööstusi on Skandinaavia maadega seotud, mõjutab see, mis toimub seal, paratamatult ka meie tööstust. «Näiteks puitmajade tootjad, need, kes põhiliselt ekspordivad sinna, töötavad vähendatud koormusega.»