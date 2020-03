Viljandi legendaarse linnapea kuju on saanud näomaski

Legendaarse Viljandi linnapea August Maramaa ja tema koera skulptuur asub raekoja kõrval Trepimäe alguses. Linnapeana pühendus August Maramaa sellele, et Viljandist saaks kaunis sisemaa puhkelinn, kus on arenenud äritegevus ja tööstus ning kus on palju rohelust. Nüüdne Viljandi on ilus linn paljuski tänu linnapea August Maramaa tegevusele.